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Güngören’de kaçak cep telefonu operasyonu
BASKINDA PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 2 MİLYON TL OLAN 695 CEP TELEFONU VE CEP TELEFONU AKSESUARLARI ELE GEÇİRİLDİ.
Asayiş 13.08.2020, 10:17
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İstanbul polisi, Güngören’de kaçak cep telefonu satıldığı belirtilen iş yerine operasyon düzenledi. Baskında piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan 695 cep telefonu ve cep telefonu aksesuarları ele geçirildi.
Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir iş yerinde kaçak cep telefonu satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Baskın düzenleyen ekipler, iş yeri sahibi Musa S.’yi (37) gözaltına aldı.
İş yerinde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan 695 adet akıllı cep telefonu, 680 adet şarj başlığı, 540 adet şarj kablosu, 90 adet kulaklık ele geçirildi.
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