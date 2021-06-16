banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Fatih Portakal'dan Süleyman Soylu paylaşımı!
Fatih Portakal'dan Süleyman Soylu paylaşımı!
Kurtlar Vadisi'nin çekildiği Sözbir Otel neden mahkemelik oldu?
Kurtlar Vadisi'nin çekildiği Sözbir Otel neden mahkemelik oldu?
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL?
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL?
Ronaldo EURO 2020'de tarihe geçti
Ronaldo EURO 2020'de tarihe geçti

Güngören’de iki kardeş, "sıva" tartışmasında komşuları tarafından öldürüldü

Güngören’de mobilyacılık yapan iki kardeş çıkan kavgada komşuları tarafından silahla öldürüldü.

Asayiş 16.06.2021, 16:13
Güngören’de iki kardeş, "sıva" tartışmasında komşuları tarafından öldürüldü

Güngören’de mobilyacılık yapan iki kardeş çıkan kavgada komşuları tarafından silahla öldürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Haznedar Mahallesi’nde yaşandı. Mobilyacılık yapan Salih ve Ekrem Hazır kardeşler, iddiaya göre, komşuları Selahattin T. ile tavandan dökülen sıva nedeniyle tartıştı. Evine giderek silahını alan Selahattin T., iki kardeşe kurşun yağdırdı. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kardeşlerden Ekrem Hazır(54)’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Salih Hazır ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Salih Hazır da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hastanede hayatını kaybetti.

Zanlı Selahattin T., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının ilk ifadesinde tavandan dökülen taşlar nedeniyle tartışma yaşadıklarını ve kendisine küfür edildiği için sinirlenerek ateş ettiğini söylediği öğrenildi.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
20°
parçalı bulutlu
banner493