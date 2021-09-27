Güngören’de freni boşalan kamyon 8 araca çarptı...Araç sahipleri sürücüye piknik tüpüyle saldırdı

Güngören’de yokuş aşağı seyir halindeyken freni boşalan kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak 8 araca çarparak durabildi. Kaza sonrası araç sahipleri kamyon sürücüsüne saldırmaya kalkarken olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay, saat 00.00 sıralarında Güngören Akıncılar Mahallesi Çeliktürk Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Alper Karanfil yönetimindeki 33 CHF 99 plakalı kuru bakliyat yüklü kamyon, yokuş aşağı seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle freni boşaldı. İçerisinde sürücü ile birlikte bir yolcunun da bulunduğu kamyon, yol üzerindeki bir inşaat sahasını çevreleyen çarparak durmaya çalışsa da önce yol üstünde bulunan bir kamyona daha sonra ise park halindeki bir otomobile çarparak durabildi.

Kaza sonrası 8 araç zarar gördü

Kamyonun çarptığı bir araç domino etkisi oluşturarak 8 aracın zarar görmesine neden oldu.

Kamyon sürücüsü Alper Karanfil,

‘’Aracın havası boşaldı. Rampanın başından inşaata girmeye çalıştım, giremedim. İşte sonuç bu. Fren çalışmadığı için inşaat sahasına girmeye çalıştım. Direğe de vurmuşum lambayı da kırmışım. Bendeki yaralanma daha önceden olan bir şey. Ben kendimi aşağıya attım, Allaha çok şükür bir şeyim yok. 8 araç zarar gördü’’ dedi.

Araç sahipleri sürücüye tüple saldırdı iddiası

Sürücünün arkadaşı Emrullah Maytalman, kaza sonrası araç sahiplerinin olay yerine gelerek kamyonda bulunan piknik tüpünü alarak sürücü Alper Karanfil’e saldırıldığını iddia etti.

Kaza sonrası zarar gören araçlar, otomobil sahipleri tarafından çekilirken fren arızası giderilen kamyon olay yerinden kaldırıldı. Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.