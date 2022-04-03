Güngören’de çalıştığı iş yerinden hırsızlık yapan şahıs yakalandı

Çalıştığı işyerindeki para çekmesinden 5 bin lira çalan şahıs yakalandı.

Güngören ilçesi Merkez Mahallesinde bulunan bir iş yerinden 30 Mart günü 5 bin TL çalındı. Hırsızlık olduğunu anlayan iş yeri sahibi polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, çalışma başlattı. Yapılan güvenlik kamera incelemeleri sonucunda; şüpheli şahsın olayı gerçekleştirdiği iş yerinde çalıştığı ve para çekmecesinden bir miktar parayı alarak el marifeti ile cebine koyduğu belirlendi. Eşkal bilgileri doğrultusunda şahsı yakalama çalışmaları yürütüldüğü esnada; 1 Nisan günü saat 13.30 sıralarında kimlik bilgileri tespit edilen F.E.(26) isimli şahıs polis ekiplerince tarafından yakalandı. Şüpheli şahsın yapılan üst aramasında 845 TL ve 21 dolar para ele geçirildi. Emniyette işlemleri biten şahıs, adliyeye sevk edildi.