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Güngören’de 18 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının şüphelisi Kuzey Irak’ta öldürüldü
2007 yılında terör örgütü PKK’nın düzenlediği Güngören’de bir bebek 18 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının şüphelisi Hüseyin Türeli Kuzey Irak’ta öldürüldü.
Asayiş 18.04.2023, 16:12
2007 yılında terör örgütü PKK’nın düzenlediği Güngören’de bir bebek 18 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının şüphelisi Hüseyin Türeli Kuzey Irak’ta öldürüldü.
2007’de Güngören’de PKK terör örgütünün düzenlediği bombalı saldırıda biri doğmamış bebek, 18 kişi öldü. Saldırının faillerinden Hüseyin Türeli, Kuzey Irak’ta kimliği belirsiz kişilerce 6 kuşunla vurularak öldürüldü.