Güneydoğu Yerel Gazeteciler Derneği gazetecilere saldırıyı kınadı
MERKEZİ DİYARBAKIR'DA BULUNAN GÜNEYDOĞU YEREL GAZETECİLER DERNEĞİ, İHA MUHABİRİ MURAT BAŞAL İLE DHA MUHABİRİ EMRAH KIZIL'IN HABER TAKİBİ YAPMIŞ OLDUKLARI SIRADA BİR GRUBUN BIÇAKLI SALDIRISINA UĞRAMISINI KINADI. AÇIKLAMADA SALDIRGANLARIN ARKADAŞLARIMIZIN ŞİKAYETÇİ OLMASINA RAĞMEN NÖBETÇİ CUMHURİYET SAVCISI’NIN TALİMATI İLE SERBEST BIRAKILMASI, BİZLERİ ENDİŞELENDİRMEKTEDİR" DENİLDİ.
Merkezi Diyarbakır’da bulunan Güneydoğu Yerel Gazeteciler Derneği, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Murat Başal ile Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabiri Emrah Kızıl’ın haber takibi yapmış oldukları sırada bir grubun bıçaklı saldırısına uğraması olayını kınadı.
Merkezi Diyarbakır’da bulunan Güneydoğu Yerel Gazeteciler Derneğinden yapılan açıklamada, İHA muhabiri Murat Başal ile DHA muhabiri Emrah Kızıl’ın, haber takibi yapmış oldukları sırada bir grubun bıçaklı saldırısına uğradığı belirtildi. Açıklamada, "Kalabalık bir grubun hedefi olan meslektaşlarımızdan Murat Başal’ın burnu kırılmış, Emrah Kızıl ise kesici alet ile çeşitli yerlerinden yaralanmıştır. Meslektaşlarımıza yönelik yapılan bu menfur saldırı kabul edilebilir değildir. Görevlerini en iyi şekilde icra etmek için sahada canla başla çalışan arkadaşlarımız yönelik bu çirkin saldırının faillerin gözaltına alındıktan sonra bırakılması ize bizleri meslektaşlarımız adına kaygılandırmaktadır. Saldırganların arkadaşlarımızın şikayetçi olmasına rağmen nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatı ile serbest bırakılması, bizleri endişelendirmektedir. Yetkili makamların söz konusu olayla ilgili yürütülen soruşturmaya gerekli hassasiyeti göstermesini bekliyoruz. Güneydoğu Yerel Gazeteciler Derneği olarak yaşanan bu saldırıyı şiddetle kınıyor, meslektaşlarımıza geçmiş olduk dileklerimizi iletiyoruz. Dernek olarak bu konunun takipçisi olacağımızı ise bilinmesini istiyoruz" denildi.
|İmsak
|05:04
|Güneş
|06:32
|Öğle
|13:06
|İkindi
|16:41
|Akşam
|19:31
|Yatsı
|20:53
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|0
|0
|2. Ankaragücü
|0
|0
|3. Antalyaspor
|0
|0
|4. Erzurumspor
|0
|0
|5. Beşiktaş
|0
|0
|6. Denizlispor
|0
|0
|7. Karagümrük
|0
|0
|8. Fenerbahçe
|0
|0
|9. Galatasaray
|0
|0
|10. Gaziantep FK
|0
|0
|11. Gençlerbirliği
|0
|0
|12. Göztepe
|0
|0
|13. Hatayspor
|0
|0
|14. Başakşehir
|0
|0
|15. Kasımpaşa
|0
|0
|16. Kayserispor
|0
|0
|17. Konyaspor
|0
|0
|18. Çaykur Rizespor
|0
|0
|19. Sivasspor
|0
|0
|20. Trabzonspor
|0
|0
|21. Malatyaspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Adanaspor
|0
|0
|3. Akhisar Bld.Spor
|0
|0
|4. Altay
|0
|0
|5. Altınordu
|0
|0
|6. Ankara Keçiörengücü
|0
|0
|7. Balıkesirspor
|0
|0
|8. Bandırmaspor
|0
|0
|9. Boluspor
|0
|0
|10. Bursaspor
|0
|0
|11. Eskişehirspor
|0
|0
|12. Giresunspor
|0
|0
|13. Menemen Belediyespor
|0
|0
|14. Osmanlıspor
|0
|0
|15. Samsunspor
|0
|0
|16. Tuzlaspor
|0
|0
|17. Ümraniye
|0
|0
|18. İstanbulspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|0
|0
|2. Aston Villa
|0
|0
|3. Brighton
|0
|0
|4. Burnley
|0
|0
|5. Chelsea
|0
|0
|6. Crystal Palace
|0
|0
|7. Everton
|0
|0
|8. Fulham
|0
|0
|9. Leeds United
|0
|0
|10. Leicester City
|0
|0
|11. Liverpool
|0
|0
|12. Man City
|0
|0
|13. M. United
|0
|0
|14. Newcastle
|0
|0
|15. Sheffield United
|0
|0
|16. Southampton
|0
|0
|17. Tottenham
|0
|0
|18. West Bromwich
|0
|0
|19. West Ham
|0
|0
|20. Wolverhampton
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|0
|0
|2. Atletico Madrid
|0
|0
|3. Barcelona
|0
|0
|4. Celta de Vigo
|0
|0
|5. Cádiz
|0
|0
|6. Deportivo Alaves
|0
|0
|7. Eibar
|0
|0
|8. Elche
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Granada
|0
|0
|11. Huesca
|0
|0
|12. Levante
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0