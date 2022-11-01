Güneydoğu gazisine "Uzlaşma" dolandırıcılığı

Tokat’ta Güneydoğu gazisi kendisini ’avukat’ olarak tanıtan kişi tarafından 7 bin 200 lira dolandırıldı.

Hakkari’de 2017 yılında roketli saldırıda başına şarapnel parçası isabet eden Bülent Şanlı (30) yaralandı. Yoğun bakım sürecinin ardından sağlığına kavuşan Şanlı, malulen gazi olarak memleketi Tokat’ta bir kamu kurumunda çalışmaya başladı. Güneydoğu gazisi bir süre önce kendisini cep telefonunu arayan kişinin iddiaları üzerine şaşkınlık yaşadı. Postaneden aradığını söyleyen kişinin uzlaşma evrakının köye gönderildiğini, muhtarlığın almadığını iddiası üzerine Şanlı, evrakın üzerinde yazdığı ileri sürülen avukatın telefon numarasını aradı. Kendini avukat olarak tanıtan kişinin "yasa dışı bahis sitesine girmişsiniz, 28 bin lira borcunuz uzlaşma ile 7 bin 200 liraya düşürülecek. Ödemezseniz 4-6 yıl arasında hapis cezası alacaksınız" sözleri üzerine Şanlı, istenilen parayı havale etti. Çok geçmeden dolandırıldığını anlayan Şanlı, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Şanlı, bahis sitelerine girmediğini 2017 yılında çalınan telefonundan böyle bir işlem yapılmış olabileceğini düşündüğünü belirterek, "Yakın zamanda arkadaşlarımı, babamı dolandırmak isteyenler oldu. Onları uyardım ama kendim dolandırıldım. Bir anlık panikle kendim tuzağa düştüm. Postane, avukat karşılıklı görüşmeler sonucu yanıldım. Dolandırılmam demeyin, bir anda insan sağlıklı düşünemiyor" diye konuştu.

Kendini avukat olarak tanıtan kişinin, "Gaziler devletin tüm imkanlarından faydalanıyor, dolandırılmayı hak ediyor" diye konuştuğunu belirten Şanlı, dolandırıcının yakalanarak hukuk önünde cezalandırılmasını istediğini sözlerine ekledi.