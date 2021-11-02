Güney Sudan’da kargo uçağı düştü: 5 ölü

Güney Sudan’da küçük bir kargo uçağının düşmesi sonucu 5 mürettebat hayatını kaybetti.

Güney Sudan’ın başkenti Juba’daki aynı adlı havalimanından kalkış yapan 5 mürettebatlı küçük kargo uçağının kalkıştan kısa bir süre sonra düştüğü bildirildi. Yerel firmalardan Optimum Aviation’a ait Antonov-26 tipi uçak ile Yukarı Nil eyaletindeki Maban ilçesine yakıt varilleri taşındığı belirtilirken, uçağın düşme nedeni henüz bilinmiyor. Juba Havalimanı Genel Müdürü Kur Koul, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirterek olayda 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Kuol yaptığı açıklamada, "Pilot ve mürettebat dahil olmak üzere toplam 5 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden 2’si Rus uyruklu, diğerleri ise Güney Sudan uyruklu” dedi.

Öte yandan, son 10 yıldır çatışmaların devam ettiği Güney Sudan’ın güvenilir bir kara ulaşım altyapısına sahip olmaması bazı kargoların hava yoluyla taşınmasını zorunlu kılıyor.

Güney Sudan’da uçak kazaları çok sık yaşanıyor

Geçtiğimiz mart ayında Jonglei eyaletinde bulunan Uror ilçesindeki Pieri Hava Pisti’nden kalkış yapan küçük yolcu uçağı da kalkışın ardından kısa bir süre sonra düşmüştü. Kazada 2’si pilot toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Ağustos 2020’de de Juba’da kalkış yaptıktan dakikalar sonra Kemeru bölgesinde bir kargo uçağı çiftliğe düşmüş, olayda 8 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralanmıştı. 2015 yılında, Sovyet döneminden kalma Antonov tipi uçağın kalkışın hemen ardından düşmesi sonucu 36 kişi hayatını kaybetmişti. 2018’de ise Juba’dan Yirol’a yolcu taşıyan küçük bir yolcu uçağın düşmüş, kazada 19 kişi yaşamını yitirmişti.