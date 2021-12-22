Güney Koreli işletmecilerden Covid-19 kısıtlamalarına protesto

Güney Kore’de yaklaşık 300 işletme sahibi, hükümetin Covid-19 kısıtlamalarını yeniden yürürlüğe koyması nedeniyle protesto gösterisi düzenledi.

Güney Kore’nin başkenti Seul’de bir araya gelen yaklaşık 300 küçük işletme sahibi, sıkı sosyal mesafe kurallarının tekrar uygulanmaya başlanmasının ardından hükümeti mali kayıpları gidermeye ve “aşı geçişi” politikasını iptal etmeye çağırdı. Yürürlüğe giren yeni Covid-19 tedbirlerinin 2 Ocak 2022’ye kadar uygulanacağı öğrenilirken, kısıtlamalar kapsamında restoranlar 21.00’de kapanacak ve sadece aşı olmuş maksimum 4 kişi bir araya gelebilecek. Covid-19’a karşı aşısız olanlar ise ya yalnız başlarına yemek yiyecek ya da restoranlardan al-götür veya paket servis hizmetini kullanabilecekler.

Seul’de 4 işletmesi olan ve protestolara katılan Yoon Sun-a, “Geçtiğimiz 2 yıl boyunca kurallara uyduk, çünkü hükümet bize tazminat sözü verdi. Fakat sözlerini tutmadı” dedi.

Gösteriye katılan işletmeci Lee Sang-baek ise “yarın için boş umutlara tutunduğunu” ifade ederek, birçok kişinin iflasa sürüklendiğini, hatta intihar ettiğini belirtti.

Yeniden gelen tedbirler sonrası ekonomik zorluklarla mücadele eden birçok işletmecinin artık daha zor şartlar altında kalacaklarından dolayı endişe duydukları öğrenilirken, hükümet finansal zorluklarla mücadele kapsamında sıkıntı çeken 3.2 milyon işletme sahibi için 1 milyon won’luk (838 dolar) bir ekonomi paketi açıklamıştı.

Güney Kore Başbakanı Moon Jae-in ise, kısıtlamaları yeniden devreye koydukları, Covid-19’un yayılmasını önleyemedikleri ve hastanede yeterli kadar yatağa sahip olmadıkları için özür diledi.