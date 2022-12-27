Güney Koreli aktivistler yapımı engellenen cami için BM’ye başvurdu

Güney Kore’deki bir grup insan hakları aktivisti, şantiye girişine engeller konulan ve bulunduğu sokağa domuz kafaları bırakılan cami inşaatının devam ettirilebilmesi için Birleşmiş Milletler’e (BM) başvurdu.

Güney Kore’deki bir grup insan hakları aktivisti, şantiye girişine engeller konulan ve bulunduğu sokağa domuz kafaları bırakılan Daegu şehrindeki cami için harekete geçti. Aralarında Müslüman öğrenciler ve yerli insan hakları savunucularının bulunduğu grup, yerel makamların mahkeme kararlarını uygulamadığı gerekçesiyle BM’nin din özgürlüğü özel raportörüne dilekçe göndererek, "cami inşaatının devamı için konuya müdahale etme ve domuz kafalarının derhal kaldırılması için harekete geçme" çağrısında bulundu. Kyungpook Ulusal Üniversitesi yakınlarındaki caminin inşaatına yönelik engellemelerin ardından gelen dilekçede "İnşaata karşı çıkanların cami şantiyesine girişi engellediği ve inşaat sahasının yakınına domuz kafaları bıraktığı" kaydedilirken, yerel otoritelerin ise "özel olarak satın alınan ’yararlı ürünler’ olan domuz kafalarını sakinlerin onayı olmadan kaldırma yetkilerinin olmadığını" söylediği ifade edildi.

İzne rağmen engel

Ülkenin en büyük dördüncü şehri olan Daegu’nun Buk ilçesinde 2020’de yapımına izin verilen cami, daha önce de "İslamofobi" iddiaları ile gündeme gelmişti. Kore Ulusal İnsan Hakları Komisyonu (NHRCK) geçen yıl yaptığı açıklamada, inşaatın o dönemki şikayetler nedeniyle geçici olarak askıya alınmasına tepki göstererek, kararın Müslümanlara yönelik ayrımcılık ve önyargıya dayandığını ifade etmişti.