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Güney Kore’deki Cadılar Bayramı kutlamalarında can kaybı 120’ye yükseldi
Güney Kore’nin başkenti Seul’de düzenlenen "Cadılar Bayramı" kutlamalarında yaşanan izdihamda hayatını kaybedenlerin sayısının 120’ye yükseldiği bildirilirken, yaralı sayısı 100 olarak açıklandı.
Asayiş 29.10.2022, 21:26
Güney Kore’nin başkenti Seul’de düzenlenen "Cadılar Bayramı" kutlamalarında yaşanan izdihamda hayatını kaybedenlerin sayısının 120’ye yükseldiği bildirilirken, yaralı sayısı 100 olarak açıklandı.
Güney Kore’nin başkenti Seul’ün Itaewon bölgesinde düzenlenen Cadılar Bayramı kutlamaları sırasında yaşanan izdihamda hayatını kaybedenlerin sayısının 120’ye yükseldiği açıklandı. Yetkililer izdihamda 100 kişinin yaralandığını bildirirken, can kaybı sayısının artmasından endişe duyduklarını söyledi.
Ulusal İtfaiye Teşkilatı yetkilisi Choi Cheon-sik, Itaewon bölgesinde kalabalığın Hamilton Hotel yakınlarındaki dar sokakta ilerlemesinin ardından izdiham çıktığını söylemişti.