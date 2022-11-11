Güney Kore’deki Cadılar Bayramı faciasında ihmal soruşturması başlatılan polis evinde ölü bulundu

Güney Kore’de 156 kişinin ezilerek hayatını kaybetmesine neden olan Cadılar Bayramı faciasında ihmali bulunduğu gerekçesiyle hakkında soruşturması yürütülen polislerden biri evinde ölü bulundu.

Güney Kore’nin başkenti Seul’de 156 kişinin izdihamda hayatını kaybettiği Cadılar Bayramı faciasında ihmali bulunduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma yürütülen polis evinde ölü bulundu. Yangon Polis Merkezi’nde istihbaratta çalışan polisin soyadının Jeong ve 55 yaşında olduğu bildirildi. Polisin cansız bedeninin bir aile üyesi tarafından Seul’deki evinde bulunmasının ardından olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

Ağır suçlamalar

Jeong’un adı, Cadılar Bayramı döneminde yaşanabilecek kazalara dair uyarı niteliğindeki bir iç istihbarat raporunu, ihmal iddialarının üzerini örtmek üzere ortadan kaldırma emri verdiği iddiaları ile gündeme gelmişti. Yakın çevresine intihar mesajları gönderdiği belirtilen Jeong, yetkiyi kötüye kullanma, delil karartma ve ölümle sonuçlanan mesleki ihmal iddiaları ile suçlanıyordu.