Güney Kore’de yolcu treni raydan çıktı: 30 yaralı

Güney Kore’nin başkenti Seul’de yolcu treninin raydan çıkması sonucu yaklaşık 30 yolcu yaralandı.

Güney Kore’nin başkenti Seul’de yolcu treni raydan çıktı. Güney Kore’nin ulusal demiryolu işletmecisi Korea Railroad Corporation (KORAIL) tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Jeola bölgesindeki Iksan’a giden Mugunghwa-ho tipi trenin başkentteki Yeongdeungpo İstasyonu’na girdiği sırada yerel saatle 20.55’te raydan çıktığı aktarıldı. Trende 275 yolcunun olduğunu ifade eden KORAIL, kazada yaklaşık 30 yolcunun yaralandığını bildirdi.