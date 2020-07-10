Güney Kore’de yedi katlı hastanede yangın: 3 ölü, 27 yaralı
HASTANEDE ÇIKAN YANGIN SONUCU 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 27 KİŞİ YARALANDI.
Güney Kore’nin Goheung ilçesinde yer alan bir hastanede çıkan yangın sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı.
Güney Kore’nin başkenti Seul’ün 473 kilometre güneyindeki Goheung ilçesinde bulunan 7 katlı bir hastanede yangın çıktı. İhbar üzerine hastaneye itfaiye ekibi sevk edildi. Yetkililer, çıkan yangında 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 27 kişinin de yaralandığını bildirdi. Yaralıların bir kısmı yakındaki hastanelere gönderilirken, durumu kritik olanlar ise Gwangju kentindeki bir hastaneye sevk edildi. Hastanede bulunan 20 kişi kendi çabalarıyla kaçarak kurtulurken, üst katlara kaçmak zorunda kalanların itfaiye ekibi tarafından kurtarıldığı aktarıldı. Jeolla Bölgesi İtfaiye Şefi Ma Jae-yhun, yangının elektriksel bir sorundan kaynaklandığını belirtti. Yangın sırasında hastanede toplam 86 kişinin bulunduğu ifade edildi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|31
|66
|2. Trabzonspor
|31
|62
|3. Sivasspor
|31
|54
|4. Beşiktaş
|31
|53
|5. Galatasaray
|31
|52
|6. Alanyaspor
|31
|51
|7. Fenerbahçe
|31
|50
|8. Gaziantep FK
|31
|41
|9. Göztepe
|31
|39
|10. Antalyaspor
|31
|38
|11. Kasımpaşa
|31
|36
|12. Gençlerbirliği
|31
|33
|13. Malatyaspor
|31
|32
|14. Denizlispor
|31
|32
|15. Çaykur Rizespor
|31
|32
|16. Kayserispor
|31
|31
|17. Konyaspor
|31
|30
|18. Ankaragücü
|31
|26
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|32
|60
|2. Erzurum BB
|32
|56
|3. Adana Demirspor
|32
|55
|4. Bursaspor
|32
|55
|5. Akhisar Bld.Spor
|32
|54
|6. Fatih Karagümrük
|32
|53
|7. Altay
|32
|51
|8. Ümraniye
|32
|44
|9. Keçiörengücü
|32
|44
|10. Giresunspor
|32
|44
|11. Menemen Belediyespor
|32
|42
|12. İstanbulspor
|32
|37
|13. Balıkesirspor
|32
|35
|14. Altınordu
|32
|33
|15. Boluspor
|32
|30
|16. Osmanlıspor
|32
|27
|17. Adanaspor
|32
|21
|18. Eskişehirspor
|32
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|34
|92
|2. Man City
|34
|69
|3. Chelsea
|34
|60
|4. Leicester City
|34
|59
|5. M. United
|34
|58
|6. Wolverhampton
|34
|52
|7. Sheffield United
|34
|51
|8. Arsenal
|34
|50
|9. Tottenham
|34
|49
|10. Burnley
|34
|49
|11. Everton
|34
|45
|12. Southampton
|34
|44
|13. Newcastle
|34
|43
|14. Crystal Palace
|34
|42
|15. Brighton
|34
|36
|16. West Ham
|34
|31
|17. Watford
|34
|31
|18. Bournemouth
|34
|28
|19. Aston Villa
|34
|27
|20. Norwich City
|34
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|34
|77
|2. Barcelona
|35
|76
|3. Atletico Madrid
|35
|63
|4. Sevilla
|35
|63
|5. Villarreal
|35
|57
|6. Getafe
|35
|53
|7. Real Sociedad
|34
|51
|8. Valencia
|35
|50
|9. Athletic Bilbao
|35
|48
|10. Granada
|34
|47
|11. Osasuna
|35
|45
|12. Levante
|35
|43
|13. Real Betis
|35
|41
|14. Real Valladolid
|35
|39
|15. Eibar
|35
|36
|16. Celta de Vigo
|35
|36
|17. Deportivo Alaves
|34
|35
|18. Mallorca
|35
|32
|19. Leganés
|35
|29
|20. Espanyol
|35
|24
|İmsak
|03:38
|Güneş
|05:34
|Öğle
|13:15
|İkindi
|17:13
|Akşam
|20:45
|Yatsı
|22:32