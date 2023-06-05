Güney Kore’de Ulusal Meclis’e polis baskını

Güney Kore’de en az 10 milletvekilinin karıştığı rüşvet iddialarıyla ilgili soruşturmada polis, Ulusal Meclis’e baskın düzenledi.

Güney Kore’de polis, Ulusal Meclis’e baskın düzenledi. Baskının ana muhalefetteki Demokrat Parti’nin (DP) 2021’deki başkanlık seçimlerinde en az 10 milletvekilinin rüşvet aldığına ilişkin iddialar nedeniyle düzenlendiği açıklandı. Seul Merkez Bölge Savcılık Bürosu tarafından yapılan açıklamada, DP başkanlık seçimlerine katılan milletvekillerinin giriş ve çıkış kayıtlarına el koymak için söz konusu baskının yapıldığı belirtildi.

Söz konusu rüşvet soruşturması, DP seçimlerinde dönemin başkan adayı Song Young-gil’in kampanya yetkililerinin DP’nin ulusal kongresi öncesi görevdeki 20 milletvekiline içinde yaklaşık 71 bin dolar bulunan zarfları dağıttığı iddiası üzerine başlatıldı. Geçtiğimiz ay savcılar, başkanlık seçimleri sırasında oy karşılığı para kampanyasına karışmakla suçlanan eski DP milletvekilleri Youn Kwan-suk ve Lee Sung-man için tutuklama kararı çıkarmak istedi.

Savcılar, Youn’un Nisan 2021’deki başkanlık seçimlerinde iki gün boyunca görevdeki yaklaşık 20 DP milletvekiline her birinin içinde yaklaşık 2 bin 300 dolar bulunan zarflar dağıttığından şüpheleniyor. Görevdeyken bir milletvekilinin tutuklanması için Ulusal Meclis’in onayı gerekirken, Lee ve Youn’un tutuklanmalarına izin verilmesine yönelik önerge geçen hafta Ulusal Meclis Genel Kurulu’na sunuldu. 12 Haziran’da Ulusal Meclis Genel Kurulu’nda Lee ve Youn’un tutuklanmalarına yönelik önerge oylamaya sunulacak.