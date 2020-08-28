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Güney Kore’de fabrika yangını
GÜNEY KORE'NİN INCHEON KENTİNDE BİR KAPLAMA FABRİKASINDA YANGIN ÇIKTI.
Asayiş 28.08.2020, 11:15
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Güney Kore’nin Incheon kentinde bir kaplama fabrikasında yangın çıktı.
Günay Kore’nin başkenti Seul’un batısında yer alan Incheon kentindeki bir kaplama fabrikasında yangın çıktı. Namdong Sanayi Tesisinde bulunan fabrikada çıkan yangın sonucu gökyüzüne yoğun dumanlar yükseldi. İhbar üzerine bölgeye sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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