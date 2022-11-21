Güney Kore’de ana muhalefet partisi binasında bomba paniği

Güney Kore’de ana muhalefetteki Demokratik Parti’nin genel merkezine yönelik yapılan bomba ihbarının ardından polis ve özel eğitimli köpekler tarafından gerçekleştirilen aramalarda, patlayıcı bulunmadı.

Güney Kore’de ana muhalefetteki Demokratik Parti’nin genel merkezine yönelik bomba ihbarı güvenlik güçlerini alarma geçirdi. Bir internet sitesinde dün yerel saatle 21.40 sıralarında yayınlanan "Size Demokratik Parti genel merkezine bir patlayıcı yerleştirildiğini bildiriyorum" mesajının ardından Seul’deki parti merkezine çok sayıda polis ve özel eğitimli köpek gönderildi. Yapılan aramanın ardından binada patlayıcıya rastlanmazken, polis asılsız bomba ihbarını yapan kişi veya kişileri tespit etmek üzere detaylı soruşturma başlattı.