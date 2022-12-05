Güney Afrika’daki sel felaketinde can kaybı 14’e yükseldi

Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde şiddetli yağış sonrası taşan Jukskei Nehri’nde dini ayin yapan gruptan hayatını kaybedenlerin sayısı 14’e yükseldi.

Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Jukskei Nehri taşmış, nehir kıyısında dini ayin yapan gruptan çok sayıda kişi de sel sularına kapılmıştı. Johannesburg Şehri Acil Durum Yönetim Hizmetleri Sözcüsü Robert Mulaudzi, 33 kişilik gruptaki 14 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Kurtarma ekipleri ve itfaiye, kayıp kişileri bulmak için bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Sığ olan Jukskei Nehri’nde Kasım 2016’da meydana gelen taşkında Alexandria kentinde yüzlerce derme çatma ev sular altına kalmıştı.