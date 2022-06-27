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Güney Afrika’daki ölen gençler zehirlenmiş olabilir

Güney Afrika’da gece kulübünde ölü bulanan gençlerin yedikleri ya da soludukları bir şeyden zehirlenmiş olabileceği tahmin ediliyor.

Asayiş 27.06.2022, 17:29
Güney Afrika’daki ölen gençler zehirlenmiş olabilir

Güney Afrika’da gece kulübünde ölü bulanan gençlerin yedikleri ya da soludukları bir şeyden zehirlenmiş olabileceği tahmin ediliyor.

Güney Afrika’da bir gece kulübünde 21 gencin gizemli bir şekilde hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma sürüyor. Yapılan ön soruşturmaya göre gençlerin yedikleri, içtikleri yada soldukları bir şey nedeniyle hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Polis sözcüsü Tembinkosi Kinana olaya ilişkin yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenler arasında 13 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğunu söyledi.

Yetkililer tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde toksikoloji raporu hazırlaması bekleniyor. Olayın ardından gece kulübünün içki ruhsatının iptal olduğu belirtildi.

18 yaşından küçüklere alkol servisi yapmanın yasa dışı olduğu Güney Afrika’nın Doğu Londra kentindeki Enyobeni gece kulübünde, sınavların bitişini kutlamak için toplanan 14-20 yaşları arasındaki 21 genç henüz bilinmeyen bir nedenle ölmüştü. Dün sabah saatlerinde kulüpteki koltuk ve sandalyelerde gençlerin cansız bedenleri bulunmuştu.

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