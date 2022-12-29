Güney Afrika’daki gaz tankeri patlamasında can kaybı 27’ye yükseldi

Güney Afrika’nın Boksburg kentindeki bir gaz tankerinde meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 27’ye yükseldi.

Güney Afrika’nın Boksburg kentinde geçtiğimiz cumartesi köprüde sıkışan gaz tankerinde meydana gelen patlamada bilanço ağırlaşıyor. Gauteng Sağlık Departmanı tarafından kazaya ilişkin yapılan açıklamada, "Sağlık departmanı Boksburg’daki patlamada can kaybının 27’ye yükseldiğini tespit etti. Yaralılardan 10’u, Tambo Memorial Hastanesi sağlık çalışanlarından" ifadeleri kullanıldı.

Patlamanın, gaz tankerinin köprüye sıkışarak yakıt sızıntısına yol açması sonucu meydana gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.