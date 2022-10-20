Güney Afrika’da öğrenci servisi devrildi: 2 ölü, 63 yaralı

Güney Afrika’nın Gauteng eyaletinde öğrenci servisinin yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 2 öğrenci hayatını kaybetti, 63 kişi yaralandı.

Güney Afrika’nın Gauteng eyaletinde Carletonville kasabasında yoldan çıkan öğrenci servisi araziye devrildi. Gauteng Eğitim Bakanlığı Sözcüsü Steve Mabona tarafından kazaya ilişkin yapılan açıklamada, "Elimizdeki bilgilere göre, olay öğleden sonra öğrencilerin evlere götürüldüğü esnada meydana geldi. Şoförün araç kontrolünü kaybettiği düşünülüyor" ifadeleri kullanıldı. Sözcüsü Mabona, 63 öğrencinin hastaneye sevk edildiğini belirterek, "Maalesef Wedela Teknik Lisesi’nde öğrenim gören 8. sınıf bir erkek ve 10. sınıf bir kız çocuğu hayatını kaybetti. Şoförün olay yerinden kaçtığı öğrenildi" ifadelerini kullandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.