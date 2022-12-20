Güneş ışığı gözüne gelen sürücü kaza yaptı: 1 yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kamyona çarpan otomobil hurdaya döndü. Yaralanan otomobil sürücüsünün karşıdan gelen güneş ışınları sebebiyle aracın kontrolünü kaybettiği ve kazanın meydana geldiği belirlendi.

Kaza, Bayraktar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.K. idaresindeki 41 AJJ 027 plakalı Skoda marka otomobil, S.K. hakimiyetindeki 41 BN 367 plakalı Mercedes marka kamyona çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil içinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sürücü G.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

G.K.’nın karşıdan gelen güneş ışınları sebebiyle otomobilinin kontrolünü kaybettiği belirlendi. Kamyona çarpan otomobil ise hurdaya döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.