Güneş gözlüklü ve maskeli kadın hırsızlar polisten kaçamadı

İstanbul’dan Bursa’ya gelip kilitli olmayan dairelerde hırsızlık yapan kadın zanlılar, kendilerini güneş gözlüğü ve maske ile kamufle etmesine rağmen yakalandı.

Hırsızlık için İstanbul’dan Bursa’ya gelerek Nilüfer ilçesindeki kapısı kilitli olmayan evleri tek tok yoklayan kadın hırsızlar; kilitli olmayan dairelere girerek çok sayıda hırsızlık gerçekleştirdi. Gelen ihbarlar üzerine Bursa polisi hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Çok sayıda güvenlik kamera görüntüsünü izleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tanınmamak için yüzlerine kapatıp maske ve güneş gözlüğü takan şüphelilerden birini tespit ederek hırsızlık çetesini yaptığı operasyonla çökertti. Hırsızlık Bürosu dedektifleri, hırsızlık yapan şahısların İstanbul Kartal ilçesinde yaşadığını tespit etti.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte ortak hareket eden Bursa Polisi 4 zanlıyı kıskıvrak yakaladı.

Gözaltına alınan 4 kadın hırsızdan 32 yaşındaki N.G ve 19 yaşındaki N.G sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.