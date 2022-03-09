Gündüz vakti torbacılara operasyon: 3 gözaltı

Adana polisi gündüz vakti yaptığı torbacı operasyonunda 3 zanlıyı gözaltına alırken, bin 113 uyuşturucu niteliği taşıyan hap, 3.52 gram esrar ve 0.70 gram bonzai ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda uyuşturucu satan 6 şüpheliyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından 100 polisle, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun gündüz vakti operasyon yapılması yönündeki talimatı üzerine harekete geçti. Şüphelilerin yakalanması için belirlenen 6 ayrı adrese Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesindeki operasyon timinin de desteğiyle eş zamanlı baskın yapıldı. Baskında hassas burunlu narkotik köpeği evlerde arama yaptı.

Ekipler, girdikleri evlerde 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda bin 113 uyuşturucu niteliği taşıyan hap, 3.52 gram esrar ve 0.70 gram bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.