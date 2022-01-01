Gündüz vakti avukatın aracına giren hırsız ruhsatlı tabancayı çaldı

Gaziantep’te, öğle saatlerinde bir mağazaya girmek için aracını park eden avukatın aracına giren hırsız, ruhsatlı tabancayı çaldı. Hırsızlık anları ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Şehitkamil ilçesi İncilipınar Mahallesi Gazi Muhtar Paşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yeni yılın ilk günü alışveriş için bir mağazaya girmek isteyen Gaziantep Barosu’na kayıtlı 32 yaşındaki avukat U.S., aracını park ettikten sonra mağazaya girdi. Bu esnada park halindeki araca yanaşan bir şahıs, aracın etrafında bir iki tur attıktan sonra kapıyı açarak araç içerisinde bulunan ruhsatlı tabancayı çaldı.

Hırsızlık anları saniye saniye kaydedildi

Hırsızlık anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahsın araca yanaşması ve eğilerek aracın içerisine girdikten sonra kapı gözünde bulunan ruhsatlı tabancayı alma anları yer aldı. Hırsızlık olayını gerçekleştiren şahıs olay sonrası bölgeden hızlı adımlarla uzaklaşırken, mağazadan çıktıktan sonra aracının soyulduğunu ve tabancasının çalındığını fark ederek şok geçiren avukat U.S., durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, araçta parmak izi aldıktan sonra olay bölgesindeki güvenlik kameralarını inceledi.

Yaşanan olayın ardından şahsı yakalamak için geniş çaplı inceleme başlatılırken, son bir hafta içerisinde dört avukatın daha aracından aynı şekilde hırsızlık yapıldığı iddia edildi.