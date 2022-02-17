Gündüz dilencilik gece hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Karaman’da gündüzleri görme engelli gibi davranarak dilenen, geceleri de hırsızlık yapan şüpheli, polisin günler süren çalışması sonucu yakalandı. 50’in üzerinde suç kaydı bulunan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, kentte son zamanlarda camları kırılarak hırsızlık yapılan iş yerlerinin sayısının artması üzerine Karaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile çalışma başlattı. Polis ekipleri, hırsızlığın gerçekleştiği iş yerleri başta olmak üzere bölgedeki tüm güvenlik kamera kayıtlarını toplayarak incelemeye aldı. 176 saatlik kamera görüntüsünü izleyen polis ekipleri, hırsızlık şüphelisinin Ali Ö. olduğunu tespit etti.

50’nin üzerinde suç kaydı çıktı

Görüntüler üzerinden şüpheliyi adım adım takip eden polis ekipleri, şüphelinin tek başına yaşadığı evi tespit etti. Bir süre şüpheliyi fiziki olarak takip eden polis ekipleri, hırsızlık şüphelisinin gündüzleri görme engelli rolü yaparak şehir merkezinde dilendiğini belirledi. Tüm delilleri topladıktan sonra harekete geçen polis ekipleri, şüpheli Ali Ö.’yü evine düzenlediği baskınla yakalayarak gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Ali Ö.’nün 21’i hırsızlıktan olmak üzere 50’in üzerinde suç dosyasının bulunduğu ortaya çıktı.

Çaldığı sucuk ve kaşar peynirini çuvalla götürürken kameraya yakalandı

Hırsızlık şüphelisi Ali Ö.’nün Karaman’da bir marketten para, sucuk ve kaşar peyniri çaldığını da belirlendi. Zanlının çaldığı sucuk ve kaşar peynirini çuvala koyup sırtında götürdüğü anlar da güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Ayrıca şüphelinin bir iş yerinde de görme engelli gibi davranarak dilendiği anlar da cep telefonuyla görüntülendi. Şüphelinin Konya ve Afyonkarahisar illerinden de arandığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Ö., gazetelerin "dilenerek hırsızlık yaptığınız doğrumu?" sorucuna "Ne hırsızlık yapacağız, kardeş" diye cevap verdi. Mahkemeye çıkarılan Ali Ö., tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine kondu.