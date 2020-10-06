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Gündoğmuş’ta orman yangını

ANTALYA’NIN GÜNDOĞMUŞ İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGININA 5 HELİKOPTER, 2 UÇAK, ÇOK SAYIDA ARAZÖZ VE ORMAN İŞÇİSİ İLE MÜDAHALE EDİLİYOR.

Asayiş 06.10.2020, 15:32
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Gündoğmuş’ta orman yangını

Antalya’nın Gündoğmuş ilçesinde çıkan orman yangınına 5 helikopter, 2 uçak, çok sayıda arazöz ve orman işçisi ile müdahale ediliyor.

Antalya’nın Gündoğmuş ilçesi Senir mevkiinde orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisi ile büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale başladı. 2 uçak, 5 helikopter ve onlarca kara ekibi ile yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yangında şu ana kadar yaklaşık 5 hektar alan zarar gördü.

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