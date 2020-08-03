(Güncellendi) Taksim’de değnekçilik yapan bir şahıs yakalandı
BEYOĞLU'NDA VATANDAŞLARDAN PARK ÜCRETİ ALAN BİR DEĞNEKÇİ YAKALANIRKEN İHA KAMERALARA TARAFINDAN PARK ÜCRETİ ALIRKEN KAMERALARA YANSIYAN DEĞNEKÇİNİN YAKALANMASI İÇİN İSE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR.
Beyoğlu’nda vatandaşlardan park ücreti alan bir değnekçi yakalanırken İHA kameralara tarafından park ücreti alırken kameralara yansıyan değnekçinin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri, Taksim’de değnekçilik yaparak vatandaşlara yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri ilçede yürüttükleri çalışmada park vatandaşlardan park ücreti adı altında para Aşkın A. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Adli işlem yapılması için Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Karaköy Polis Merkezi Amirliğine teslim edilen şahsa taşıt yolu üzerinde trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak ve Karayolu yapısı üzerine araç veya yaya trafiğini güçleştirecek, tehlikeye sokacak yada engel oluşturacak hareketlerde bulunmak maddelerine istinaden toplamda 6 adet idari cezai işlem uygulandı.
Öre yandan, polis ekipleri vatandaşlardan park ücreti alırken kameralara yansıyan değnekçinin yakalanması için ise çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
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