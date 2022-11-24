(Güncellendi) Park yüzünden çıkan kavgada ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Sivas’ta park yüzünden çıkan kavgada kurşunların hedefi olan Hasan Karakış (62) tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, olay, Ahmet Turan Gazi Mahallesi 74. Sokakta meydana geldi. Aynı apartmanda yaşadığı öğrenilen A.Ö. ile Hasan Karakış bir süre önce araç park etme yüzünden kavga etti. Bu kavgadan dolayı aralarında husumet doğan A.Ö. ile Karakış sokak üzerinde karşılaşınca yeniden tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddialara göre Karakış kürekle A.Ö.’ye saldırınca A.Ö.’de yanında bulunan silahla Karakış’ın kasık ve bacak kısmına 4 el ateş etti. Kurşunların hedefi olan Karakış ağır yaralı olarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Karakış, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. A.Ö. gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.