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Gün batımı mest etti

İnegöl’de 2 gündür devam eden yağmurlu havanın ardından lodosla birlikte temiz bir hava hakim oldu. Akşam saatlerinde gökyüzündeki gün batımı ise görenleri kendisine hayran bıraktı.

Asayiş 06.04.2021, 19:29
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Gün batımı mest etti

İnegöl’de 2 gündür devam eden yağmurlu havanın ardından lodosla birlikte temiz bir hava hakim oldu. Akşam saatlerinde gökyüzündeki gün batımı ise görenleri kendisine hayran bıraktı.

İnegöl’de 2 gündür etkili olan yağmurun ardından lodosla birlikte dağlarda bulunan karların erimesiyle derelerde su taşkınları yaşandı. Yerde bu manzaralar hakim olurken, gökyüzünde ise lodosla birlikte pırıl bir hava hakim. Akşam saatlerinde güneşin batmasıyla oluşan gün batımı ise görenleri kendisine hayran bıraktı. O anlar kameraya böyle yansıdı.
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