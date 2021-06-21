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Gümüşhane’de yangın

Gümüşhane’nin Torul ilçe merkezinde 3 hektarlık alanda etkili olan yangında 4 kullanılmayan ev ile çok sayıda bağ ve bahçe küle döndü.

Asayiş 21.06.2021, 19:55
Gümüşhane’de yangın

Gümüşhane’nin Torul ilçe merkezinde 3 hektarlık alanda etkili olan yangında 4 kullanılmayan ev ile çok sayıda bağ ve bahçe küle döndü.

İlçeye bağlı Tufaniye mahallesinde bugün saat 15 sıralarında çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle kuru otların tutuşması sonucu kısa sürede yayıldı.

Yaklaşık 3 hektarlık alanda etkili olan yangının ormanlık alana ve insanların yaşadığı kısımlara ulaşmaması için İtfaiye ve Orman İşletme ekipleri yoğun mücadele verdi.

Gümüşhane Belediyesi, Torul Belediyesi, Kürtün ve Özkürtün Belediyeleri ile Torul, Merkez ve Maçka Orman İşletme Müdürlüklerinin destek verdiği yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın alanında Torul Kaymakamı Ömer Said Karakaş ile ekiplerin sevk ve kontrolünü sağlayan Torul Belediye Başkanı Evren Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada yangının çıkış sebebinin henüz belirlenemediğini ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Yangının rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdüğünü kaydeden Özdemir, “Yaklaşık 3 hektarlık bir alanda tarım arazilerimiz de yangından etkilendi. 4 metruk binamız kullanılamaz hale geldi. Şuanda yangın kontrol altına alındı. Bundan sonra alanda soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Torul’un yanı sıra Özkürtün, Kürtün, Gümüşhane ve Maçka ilçesine ait ekiplerimizde yangına müdahale edip soğutma çalışmalarına katıldı. Hepsine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
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