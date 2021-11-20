Gümüşhane’de tanker tünel duvarına çarptı: 1 ölü

Gümüşhane kent merkezindeki çevre yolu tünelinde boş akaryakıt tankeri katılım şeridindeki duvara çarptı. Kazada araçtan fırlayan sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Bayburt’tan Trabzon istikametine ilerleyen ve Gümüşhane çevre yolu tünellerini kullanan Nedim Köse (47) yönetimindeki 24 DR 138 plakalı boş akaryakıt tankeri T4 tüneli girişindeki katılım şeridinde duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle uyuduğu değerlendirilen ve emniyet kemeri takılı olmayan sürücü Köse metrelerce uzağa fırlayarak olay yerinde feci şekilde can verdi.

Kazanın ardından tanker hurdaya dönerken tünel araç trafiğine kapatıldı. Tankerin kaldırılıp bölgenin temizlenmesinin ardından tünek yeniden ulaşıma açıldı.

Köse’nin cansız bedeni ise Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.