Gümüşhane’de su kanalına düşen Rus turist yaralandı

Gümüşhane’nin Torul ilçesinde kamp kuran Rus turist kafilesinde yer alan 63 yaşındaki Elizaveta Urumova sabah saatlerinde dengesini kaybederek su kanalına düştü. 2 metre yükseklikten düşerek beton zemine başını çarpan Rus turist ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Olay sabah saatlerinde Gümüşhane’nin Torul ilçesinde meydana geldi. Rusya’dan Alanya’ya gitmek için yola çıkan 8 kişilik Rus turist kafilesi dün akşam saatlerinde ilçede buldukları boş bir arazide kamp kurdu. Sabahın erken saatlerinde kamp alanından ayrılmak için hazırlık yapan kafile aralarından bir kişinin eksik olduğunu fark etti. Çevrede arama yapan grup 63 yaşındaki Elizaveta Urumova’nın sulama kanalına düştüğünü ve hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ekipleri sevk edildi,

2 metrelik yükseklikten içi boş su kanalına düşüp başını çarptığı tespit edilen ve kanlar içerisinde hareketsiz şekilde yerde yatan 63 yaşındaki Rus turist sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Torul Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Rus turistin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.