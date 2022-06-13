Gümüşhane’de su dolu çukura düşen kız boğulmaktan son anda kurtarıldı

Gümüşhane’de şiddetli sağanak yağış nedeniyle su dolan çukuru fark etmeyerek düşen bir vatandaşı bölgede bulunan üniversite öğrencisi kurtardı.

Edinilen bilgiye göre öğleden sonra etkili olan yağışın ardından evinden çıkarak çarşıya gitmek isteyen 19 yaşındaki Efsun Sena Ateş, Karşıyaka Mahallesi Vadi Sokak’taki su birikintisine basınca birdenbire suya gömüldü.

Kurtulmak için çırpınan Ateş, bir süre sonra bilincini kaybederek su üstünde hareketsiz kaldı. Kaldığı yurdun balkonundan Ateş’in su üzerinde hareketsiz olduğunu gören Gümüşhane Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencisi Özgür Akgün, su dolu çukura girerek kızı kurtardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin sudan çıkarılan Ateş’e ilk müdahaleyi yapmalarının ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Ateş’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, su dolu çukur ekiplerin çalışmasıyla kapatıldı.

“Benim işim hayat kurtarmaktı, ben de kurtardım”

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencisi Özgür Akgün, “Kızın ayağı takıldı ve düştü. Biz de arkadaşımla fark ettik ve yardımına geldik. Bu bölümü okuyoruz zaten, en azından can kaybı olmadı. Benim işim hayat kurtarmaktı, ben de kurtardım” dedi.

Yurdun balkonunda oturduğu sırada olayı fark eden üniversite öğrencisi Fevzettin Songur ise “Ben yurtta kalıyorum, dışarıyı seyrederken su birikintisini farketmeyen bir kişi suya düştü, derinliğinden haberi yoktu sanırım. Bir anda neye uğradığını şaşırdı. Ben de yardım gelmesi için bağırdım” diye konuştu.