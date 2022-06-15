Gümüşhane’de lastiği patlayan otomobil takla attı: 2 yaralı

Gümüşhane’de lastiği patlayan otomobil önce duvara, sonra refüjdeki bariyerlere çarparak takla attı. Kazada biri ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon’da hastaneye gittikten sonra Gümüşhane’nin merkeze bağlı Nazlıçayır köyüne dönmek için yola çıkan Yıldırım Akgül’ün (78) kullandığı 34 ZU 0009 plakalı otomobil Torul-Gümüşhane istikametinde ilerlerken Övündü köyü yol ayrımında lastiği patladı. Kontrolden çıkan otomobil önce yolun kenarındaki duvara çarparak ters dönüp ardından da refüjdeki bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Yıldırım Akgül ve araçta bulunan eşi Sare Akgül (75) olay yerine gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Sürücünün hafif yaralandığı kazada eşi Sare Akgül’ün duran kalbi 112 ekipleri tarafından yeniden çalıştırıldı. Gümüşhane Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Akgül’ün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazada yaralanan vatandaşların AK Parti Gümüşhane Milletvekili Hacı Osman Akgül’ün akrabaları olduğu öğrenildi.