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Gümüşhane’de içme suyu deposuna düşen şahıs öldü

Gümüşhane’nin Şiran ilçesinde içme suyu deposunu kontrol etmek isteyen köyün birinci azası, dengesini kaybedip kafasının üzerine depoya düşerek hayatını kaybetti.

Asayiş 15.07.2021, 18:42
Gümüşhane’de içme suyu deposuna düşen şahıs öldü
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Gümüşhane’nin Şiran ilçesinde içme suyu deposunu kontrol etmek isteyen köyün birinci azası, dengesini kaybedip kafasının üzerine depoya düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Sadık köyü Aşağı Mahalle’de yaşayan ve köy muhtarının birinci azası olan Temel Taşçı (50), mahalleye içme suyu sağlayan depoya su az gelince kontrol etmek istedi. Tek başına mahallenin yakınındaki su deposuna giden Taşçı, kontrol sırasında dengesini kaybederek yaklaşık 4 metrelik mesafeden kafasının üzerine beton zeminli su deposuna düştü. Burada ağır yaralanan Taşçı’yı 2-3 saat sonra geri dönmeyince kendisini aramaya giden akrabaları ve köylüleri yaralı şekilde depodan çıkardı ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler ilk müdahalesini olay yerinde yaptıkları Taşçı’yı Şiran Devlet Hastanesinde tedavi altına aldı. Taşçı burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti. Köyde çiftçilik yaparak yaşamını sürdüren 4 çocuk babası Taşçı’nın cenazesi 16 Temmuz günü aynı köyde kılınacak Cuma namazının ardından toprağa verilecek.
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