Gümüşhane’de freni boşalan önce otomobil ardından bariyere böyle çarptı: 5 yaralı

Gümüşhane’de freni boşalan kamyonet yoldan geçen otomobile çarptıktan sonra kaldırımdan yürüyen 2 kişiye çarparak demir bariyerlere vurunca durabildi. Kazada biri ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Fuadiye kavşağı orman işletme rampasından aşağıya inen İsmet Ayar (72) yönetimindeki 29 AAG 867 plakalı kamyonet freninin boşalması sonucu transit yola kontrolsüz şekilde çıktı.

O sırada transit yoldan geçen Ömercan Şen (33) yönetimindeki 61 SB 996 plakalı otomobile çarpan kamyonet ardından kaldırımda yürüyen Resul (49) ve Hatice Taşdelen’e (45) çarptıktan sonra yol kenarındaki bariyerleri de kırınca durabildi.

Kazada otomobil sürücüsü Ayar ile aynı araçta bulunan eşi Naciye Ayar (71), otomobil sürücüsü Şen ile kaldırımda yürüyen Resul ve Taşdelen yaralandı.

Yaralılar Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken kaldırımda yürürken yaralanan Hatice Taşdelen, durumunun ağır olması nedeniyle Trabzon’daki hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yol bir süre sonra yeniden ulaşıma açıldı.

(RE-ÖS-Y)