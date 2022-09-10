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Gümüşhane’de dağlık alanda çıkan yangın ekiplerin saatler süren çalışmasıyla söndürüldü
Gümüşhane’nin Tekke köyünde dağlık alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın saatler süren müdahalenin ardından sabah saatlerinde söndürüldü.
Asayiş 10.09.2022, 13:47
Gümüşhane’nin Tekke köyünde dağlık alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın saatler süren müdahalenin ardından sabah saatlerinde söndürüldü.
Yangın, gece saatlerinde kent merkezine bağlı Tekke köyü Karabacak mevkiinde meydana geldi. Karabacak mevkiinden alevlerin yükseldiğini gören köy sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Dağlık alanda çıkan ve kuru otların da etkisiyle büyüyen yangına itfaiye ekipleri ve köylü vatandaşlar müdahale etti. Arazi şartları nedeniyle söndürme çalışmalarının güçlükle ilerlediği yangın, sabah saatlerinde söndürüldü.
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