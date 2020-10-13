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Gümüşhane’de bölücü terör örgütüne ait depoda yaşamsal malzeme ele geçirildi
GÜMÜŞHANE’DE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN OPERASYONDA BTÖ DEPOSUNDA YAŞAMSAL MALZEME ELE GEÇİRİLDİ.
Asayiş 13.10.2020, 16:00
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Gümüşhane’de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda bölücü terör örgütü mensuplarına ait depoda yaşamsal malzeme ele geçirildi.
Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kürtün ilçesi kırsalında Şehit Jandarma Er Ercan Ordu Operasyonunda arama-tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Ormanlık alan içerisinde toprağa gömülü vaziyette bölücü terör örgütü mensuplarına ait bir depo tespit eden jandarma ekipleri tarafından depoda çeşitli miktarlarda yaşamsal malzeme ve motor yağı bulundu.
Öte yandan Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölgede operasyonlarının sürdüğü bildirildi.
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