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Gümüşhane’de Afgan mültecilerin kaldığı evde yangın
GÜMÜŞHANE KENT MERKEZİNDE AFGANİSTAN UYRUKLU VATANDAŞLARIN KALDIĞI EVDE ELEKTRİK KONTAĞINDAN KAYNAKLANAN YANGIN ÇIKTI. YANGINDA EVDE KALANLAR SON ANDA KAPIYA ÇIKARKEN EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ.
Asayiş 26.10.2020, 12:10
Gümüşhane kent merkezinde Afganistan uyruklu vatandaşların kaldığı evde yangın çıktı. Yangında evde kalanlar son anda kurtulurken, ev kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Hasanbey Mahallesi Anafartalar Caddesi’nde Afganistan uyruklu vatandaşların yaşadığı evde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Eve biranda dolan dumanı fark ederek kendilerini dışarıya atan vatandaşların çıkışının ardından alevler evin her tarafını sardı. Gümüşhane Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldükten sonra soğutma işlemi de gerçekleştirildi. Yoğun dumana sebep olan yangının ardından ev kullanılamaz hale geldi. Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.
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