Gümüşhane’de 69 yaşındaki adam keneden hayatını kaybetti

Gümüşhane’de kene ısırması nedeniyle hastaneye kaldırılan 69 yaşındaki adam, Kırım Kongo kanamalı ateşi (KKKA) hastalığından hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane’nin Köse ilçesinde yaşayan Ü.Ç. (69) vücuduna yapışan keneyi fark etti. Keneyi kendi imkanlarıyla çıkaran Ü.Ç. bir süre sonra yüksek ateş ve halsizlik şüphesiyle Köse Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradan KTÜ Farabi Hastanesine sevk edilen Ü.Ç.’ye kene ısırması sonucu bulaşan KKKA hastalığı teşhisi konuldu. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Ü.Ç., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.