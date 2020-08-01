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Gümüşhane’de 60 yaşındaki vatandaştan 3 gündür haber alınamıyor
EDİNİLEN BİLGİYE GÖRE ŞİRAN İLÇESİNE BAĞLI KADIÇAYIRI KÖYÜNDE İKAMET EDEN 60 YAŞINDAKİ SERVET KAYA İSİMLİ VATANDAŞTAN ARİFE GÜNÜ SAAT 15’TEN İTİBAREN HABER ALINAMIYOR.
Asayiş 01.08.2020, 17:43
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Gümüşhane’nin Şiran ilçesinde 3 gündür kayıp olan vatandaşı arama çalışmaları devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, Şiran ilçesine bağlı Kadıçayırı köyünde ikamet eden 60 yaşındaki Servet Kaya’dan arife günü saat 15.00’ten beri haber alınamıyor. Ailesinin kayıp ihbarı yapmasının ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve vatandaşlardan oluşan ekip, 3 günlük arama çalışmalarından sonuç alamadı. Yapılan çalışmalarda herhangi bir izine rastlanmayan Kaya için Erzurum AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğünden de 2 ekip çalışmalara dahil oldu.
Yetkililer, Servet Kaya’yı görenlerin 0456 213 45 48 numaralı telefona ya da 156 Jandarma ve 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesini istedi.
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