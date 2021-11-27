banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İstanbul'da ulaşıma zam teklifi ertelendi
İstanbul'da ulaşıma zam teklifi ertelendi
Yarım simit tezgahlardaki yerini aldıı!
Yarım simit tezgahlardaki yerini aldıı!
Fatih Terim'den sürpriz karar!
Fatih Terim'den sürpriz karar!
Alkollü içeceklere zam!
Alkollü içeceklere zam!

Gümüşhane’de 110 personelle gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı

Gümüşhane’de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda hazırlanan 4,8 büyüklüğündeki deprem senaryosu çerçevesinde 110 personelle 2 ayrı bölgede saha ve masabaşı tatbikatı yapıldı.

Asayiş 27.11.2021, 09:28
Gümüşhane’de 110 personelle gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı

Gümüşhane’de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda hazırlanan 4,8 büyüklüğündeki deprem senaryosu çerçevesinde 110 personelle 2 ayrı bölgede saha ve masabaşı tatbikatı yapıldı.

Gümüşhane’de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 112 Acil Servis, UMKE, Gümüşhane Belediyesi İtfaiyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve AKSA elektrik ekiplerinden 110 personelin katılımıyla afetlere hazırlanma ve afetlerle ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla daha önce hazırlanan senaryo kapsamında 4,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kaya düşmesi, yangın, tahliye ve müdahale işlemleri gerçekleştirildi.

Tatbikat Gümüşhane 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne düşen acil yardım ihbarıyla başladı. Deprem haberinin alınması ile Afet Acil Durum Yönetim Merkezi 26 çalışma grubunun tamamı ile görevine başladı. Senaryo gereği ilk olarak Kelkit ilçesinde meydana gelen 4,8’lik depremin ardından merkeze bağlı toplam 87 nüfusa sahip Süngübayır Köyünde yaklaşık 20 yapının depreme bağlı kaya düşmeleri nedeniyle yıkılması ayrıca köy konağında kalan yaklaşık 15 kişilik turist kafilesinin bulunduğu binada yangın çıkması nedeni ile mahsur kalması senaryosu işlendi.

Senaryo gereği merkeze bağlı Tekke köyünde ise 84 öğretmen ve öğrencinin bulunduğu Tekke ilkokulunda kaya düşmesi nedeniyle okul binasında mahsur kalan öğretmen ve öğrenciler tahliye, arama ve kurtarma, sağlık ve psiko-sosyal destek çalışma gruplarınca kurtarıldı.

Tatbikat, ilgili tüm kurumların koordineli hareketiyle hiçbir aksaklık olmadan sona ermiştir.

“AFAD köyümüze 29 dakikada geldi”

Tatbikat kapsamında köyünde hayata geçirilen senaryo ile ilgili konuşan Süngübayır Köy Muhtarı Servet Söğüt, “Şu anda Süngübayır köyündeyiz. Deprem nedeniyle köyümüzde kaya düşmesi oldu iki tane yaralı var, AFAD geldi yaralılarımızı kurtardık. İki tane de ineğimiz vardı onlar kurtarıldı, burası uzak bir köy AFAD 29 dakikada geldi buraya Allah devletimizden razı olsun” dedi.

Tekke Köyü İlkokulu’nda gerçekleştirilen tatbikata katılan Gümüşhane AFAD Gönüllüsü Kazım Aşkın da “2017 yılında AFAD gönüllülük sistemine kaydoldum. 2019’da ilk eğitimlerimizi almaya başladık. Şu anda yerel tatbikatı kapsamında Tekke Köyü İlkokulu’nda tatbikatımızı gerçekleştirdik. Tatbikatta öğretmen ve öğrencilere deprem sırasında ne yapılması gerektiği ile ilgili tatbikat yapıldı” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 13 33
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 13 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 14 22
8. Galatasaray 13 21
9. Beşiktaş 13 20
10. Adana Demirspor 14 20
11. Altay 14 17
12. Kayserispor 13 16
13. Antalyaspor 13 15
14. Gaziantep FK 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 13 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 13 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 12 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Adanaspor 13 18
10. Gençlerbirliği 13 17
11. Samsunspor 12 16
12. Bursaspor 13 14
13. Denizlispor 12 14
14. Menemenspor 12 14
15. Manisa FK 14 14
16. Boluspor 12 13
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 12 26
3. Liverpool 12 25
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
7. Tottenham 12 19
8. M. United 12 17
9. Brighton 12 17
10. Crystal Palace 12 16
11. Everton 12 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 12 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Real Betis 14 24
6. Rayo Vallecano 14 23
7. Barcelona 13 20
8. Athletic Bilbao 14 20
9. Osasuna 14 19
10. Valencia 14 18
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 13 16
13. Mallorca 14 15
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Celta de Vigo 14 13
16. Granada 14 12
17. Cádiz 14 12
18. Elche 14 11
19. Getafe 14 9
20. Levante 14 7