Gümrükte 100 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde gümrük kapısından geçmeye çalışan bir araçta 100 adet kaçak cep telefonu ile 117 adet şarj cihazı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Akçakale Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye’den Türkiye’ye geçiş yapmak için gümrük kapısına gelen bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada aracın değişik yerlerine gizlenmiş 100 adet gümrük kaçağı cep telefonu ile 11 adet şarj cihazı ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, araçtakiler hakkında ise yasal işlem başlatıldı.