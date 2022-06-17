Gümrük muhafaza ekiplerinden İzmir’de kaçak sigara üreticilerine büyük darbe

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Mersin ve İzmir’de yürütülen başarılı operasyonlarda çok sayıda boş makaron, doldurulmuş sigara ve yüklü miktarda kaçak tütün ele geçirildi.

Gümrük muhafaza ekiplerince tütün ve tütün mamülleri kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalarda Mersin’de kaçak sigara üreticilerinin üretim yeri ve depolama olarak kullandığı iki farklı adres tespit edildi. Takip altına alınan söz konusu adreslerde bandrolsüz makaronlar olduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçildi. Gümrük muhafaza ekiplerince adreslere eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda toplam 11 milyon 400 bin adet kaçak makaron (filtresiz sigara kağıdı) ele geçirildi.

Milyonlarca makaron ele geçirildi

Gerçekleştirilen diğer operasyonda, İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri saha araştırması ve istihbarat çalışması neticesinde İzmir’in Bornova ilçesinde bir adresin yasadışı sigara üreticileri tarafından depo olarak kullanıldığını tespit etti. Söz konusu adresle ilgili tüm bilgiler derlenerek savcılıktan operasyon için izin alındı. Ekiplerin söz konusu adreste yaptıkları aramada 2 milyon 628 bin adet boş makaron, 384 bin adet doldurulmuş sigara ve 192 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Gümrük muhafaza ekiplerinin başarılı operasyonları sonucu ele geçirilen milyonlarca makaronun içerisinin kaçak tütünle doldurularak sigara üretilmesi ve bu sigaraların yasadışı yollardan piyasaya sürülmesi engellendi. Operasyonlarda ele geçirilen toplam 14 milyon 28 bin adet boş makaron, 384 bin adet doldurulmuş sigara ve 192 kilogram kaçak tütüne el konulurken, olaylarla ilgili yürütülen soruşturmalar devam ediyor.