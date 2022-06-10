Gümrük Muhafaza ekiplerinden İstanbul ve Esendere’de uyuşturucu operasyonları

Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonda 2 milyon adet captagon cinsi uyuşturucu hap, Esendere Gümrük Kapısı’nda yürütülen operasyonda ise 742 kilo metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince hem yolculara hem de kargo gönderilerine ilişkin yürütülen analiz çalışmaları kapsamında bir kargo gönderisi şüpheli bulundu. Gümrük Muhafaza ekiplerince kargo gönderisinde yapılan aramada paket içinde uyuşturucu madde olduğu anlaşıldı. Uyuşturucunun teslim edileceği kişileri tespit etmek amacıyla çalışmalara başlandı. Sürdürülen yoğun araştırma çalışmaları neticesinde göndericilere ait üçü İstanbul’da biri Mersin’de olmak üzere 4 farklı adres tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen Gümrük Muhafaza ekipleri Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar doğrultusunda tespit edilen adreslere gerçekleştirdikleri operasyonlarda yaklaşık 2 milyon adet captagon cinsi uyuşturucu hap ele geçirdi.

Tır içine gizlenmiş 742 kilo metamfetamin ele geçirildi

Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen bir diğer operasyonda ise, Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince yapılan risk analizinde gümrük kapısına İran’dan gelen bir tır riskli olarak değerlendirildi. X-ray taramasına yönlendirilen araçta yapılan aramada şüpheli yoğunluğa rastlandı. Bunun üzerine araç detaylı inceleme yapılmak üzere arama hangarına alındı. Burada narkotik dedektör köpekler ile yapılan aramada, köpeklerin de x-ray taramasında saptanan şüpheli bölgelere tepki verdiği gözlendi. Belirlenen noktalarda yapılan detaylı aramada aracın farklı yerlerine gizlenmiş vaziyette sıvı ve kristal formda toplamda 742 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Soruşturmalara Gaziosmanpaşa ve Esendere Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde devam ediliyor.