Son Dakika
Gümrük Muhafaza Ekiplerince Mersin’de yapılan operasyonda son yılların en büyük alkollü içki yakalaması gerçekleştirildi. Toplam 86 Bin 245 şişe kaçak alkollü içkiye el konuldu.
Gümrük Muhafaza Ekiplerince Mersin’de yapılan operasyonda son yılların en büyük alkollü içki yakalaması gerçekleştirildi. Toplam 86 Bin 245 şişe kaçak alkollü içkiye el konuldu.
Asayiş 27.09.2022, 10:27
Gümrük Muhafaza Ekiplerince Mersin’de yapılan operasyonda son yılların en büyük alkollü içki yakalaması gerçekleştirildi. Toplam 86 Bin 245 şişe kaçak alkollü içkiye el konuldu.