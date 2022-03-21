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Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen operasyonda 11 kilogram kokain ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi koordinesinde yürütülen uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele kapsamında İstanbul Havalimanın da gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda 11 kilogram kokain ele geçirildi.

Asayiş 21.03.2022, 11:04
Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen operasyonda 11 kilogram kokain ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi koordinesinde yürütülen uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele kapsamında İstanbul Havalimanın da gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda 11 kilogram kokain ele geçirildi.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi koordinesinde yürütülen uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında, İstihbarat Bilgi Sistemi ve Varış Öncesi Yolcu Bildirim Sistemi üzerinden havayoluyla seyahat eden yolculara ilişkin risk analizi çalışması yapıldı. Yapılan çalışma sonucunda Etiyopya’dan İstanbul’a gelecek olan uçaklarda seyahat eden Tanzanya uyruklu bazı yolcuların “Yutucu” olarak tabir edilen uyuşturucu kuryesi olabileceği değerlendirilerek takibe alındı.

Geçekleştirilen ilk operasyonda, Hava Takip Sisteminden izlenen uçağın yanaşacağı körükte önlem alındı. NARKOKİM ekiplerince takibe alınan 6 şahsın şüpheli hareketleri, uyuşturucu kuryesi olabilecekleri düşüncesini arttırdı. Bunun üzerine görevli ekipler tarafından şüpheli olduğu düşünülen 6 yolcu İstanbul Havalimanı’nda yer alan yutucu tespit cihazı ile gerekli kontrollerden geçirildi. Yapılan ön kontrollerde şahısların midelerinde normal dışı bazı materyaller olduğu tespit edildi. Gümrük Muhafaza Ekiplerince savcılık talimatı doğrultusunda detaylı bilgisayar tomografi çekilmesi için sağlık kuruluşuna götürülen 6 yolcunun yapılan tarama ve muayenelerinde 761 adet ve toplam ağırlığı 10 kilo 420 gram kokain tespit edildi.

İkinci gerçekleştirilen operasyonda, başka bir yolcunun da yutucu kurye olduğu bilgisine ulaşan ekipler şüpheli şahsı takibe aldı. Bahse konu yolcuda, yutucu tespit cihazı ve akabinde sağlık kuruluşunda yapılan muayene sonucunda 48 adet kapsül ve toplam ağırlığı 760 gram kokain ele geçirildi. Operasyonlara hız kesmeden devam eden Gümrük Muhafaza ekiplerince yakalanan şahısları ülkemizde karşılayacak olan Nijerya uyruklu kişiyi de tespit etti. Şahıs kaldığı otelde gözaltına alındı. Gümrük Muhafaza NARKOKİM ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarda toplamda 11 kilo 180 gram kokain ele geçirildi ve biri organizatör, yedisi kurye olmak üzere toplamda 8 kişi gözaltına alındı. Şahıslar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

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