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Gümrük Muhafaza ekiplerince Hakkari’deki Esendere Gümrük Kapısı’ndan ülkeye giriş yapmaya çalışan bir araçta 513 kilogram eroin ele geçirildi.
Gümrük Muhafaza ekiplerince Hakkari’deki Esendere Gümrük Kapısı’ndan ülkeye giriş yapmaya çalışan bir araçta 513 kilogram eroin ele geçirildi.
Gümrük Muhafaza ekiplerince Hakkari’deki Esendere Gümrük Kapısı’ndan ülkeye giriş yapmaya çalışan bir araçta 513 kilogram eroin ele geçirildi.
Asayiş 10.09.2022, 08:48
Gümrük Muhafaza ekiplerince Hakkari’deki Esendere Gümrük Kapısı’ndan ülkeye giriş yapmaya çalışan bir araçta 513 kilogram eroin ele geçirildi.
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|4
|12
|2. Barcelona
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|10
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|4
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