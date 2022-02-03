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Gümrük Muhafaza ekiplerince Habur Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda, bir yolcu otobüsündeki bidonlara gizlenerek Türkiye’ye sokulmak istenen 57 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
Gümrük Muhafaza ekiplerince Habur Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda, bir yolcu otobüsündeki bidonlara gizlenerek Türkiye’ye sokulmak istenen 57 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
Asayiş 03.02.2022, 10:18
Gümrük Muhafaza ekiplerince Habur Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda, bir yolcu otobüsündeki bidonlara gizlenerek Türkiye’ye sokulmak istenen 57 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.